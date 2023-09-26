https://news.day.az/world/1601302.html Акции в Ереване продолжаются - большое количество арестов
Акции в Ереване продолжаются - большое количество арестов
Полиция Армении задержала 56 протестующих, которые перекрывали улицы в Ереване, требуя отставки премьер-министра Никола Пашиняна.
Как передает Day.Az, об этом сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе МВД республики.
"По состоянию на 11:00 доставлены в участки полиции 56 участников акции", - сообщили в ведомстве.
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