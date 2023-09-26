Акции в Ереване продолжаются
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Полиция Армении задержала 56 протестующих, которые перекрывали улицы в Ереване, требуя отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

Как передает Day.Az, об этом сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе МВД республики.

"По состоянию на 11:00 доставлены в участки полиции 56 участников акции", - сообщили в ведомстве.