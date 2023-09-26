Армения готовится к очередному антироссийскому шагу

Проект ратификации армянским парламентом Римского статута Международного уголовного суда будет обсужден на заседании профильной комиссии 28 сентября.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространили армянские СМИ.

Согласно информации, размещенной на сайте Национального собрания, ратификация включена в повестку заседания комиссии по государственно-правовым вопросам. Предполагается, что после этого документ обсудят на очередной сессии парламента.