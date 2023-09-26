Япония предложила Ирану восстановить ядерное соглашение

Министр иностранных дел Ирана Хусейн Амир Абдоллахиян сообщил о том, что Япония выступила с инициативой для решения ядерной проблемы его страны.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило агентство İRNA.

По словам главы МИД, официальный Токио предложил Ирану восстановить ядерное соглашение с группой стран "5+1" (включая США).

Абдоллахиян не раскрыл подробностей инициативы японского правительства, но отметил, что узнал о ней во время визита в Токио, и заявил, что приветствует любую инициативу Японии, отвечающую интересам его страны: "Тегеран приветствует конструктивную роль Токио в восстановлении ядерной сделки".