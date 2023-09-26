В Китае отклонили предложения Пакистана

Китай не согласился с предложениями Пакистана о дальнейшем расширении сотрудничества в энергетике, управлении водными ресурсами и борьбе с изменениями климата в рамках Китайско-пакистанского экономического коридора (КПЭК). Об этом сообщила газета The Express Tribune, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, в опубликованном 25 сентября протоколе 11-го заседания Совместного комитета сотрудничества нет упоминания об этих проектах, реализацию которых Исламабад предлагал Пекину. Как отмечает издание, это свидетельствует о проблемах, с которыми сталкиваются обе стороны в углублении экономических связей.

Заседание Совместного комитета сотрудничества состоялось в октябре 2022 года, но протокол по его итогам Китай и Пакистан подписали только в июле 2023 года после длительного согласования из-за возникших разногласий.

Китай не поддержал предложения Пакистана включить в структуру КПЭК сотрудничество в энергетике, управлении водными ресурсами, борьбе с изменениями климата, развитии туризма и городской инфраструктуры, но в то же время добился от Исламабада отказа от возражений против строительства с китайской помощью угольной электростанции в Гвадаре мощностью 300 МВт. При этом Пекин настоял, чтобы станция использовала импортируемое топливо, а не уголь с пакистанского месторождения Тар, как предлагал Исламабад из-за роста мировых цен на уголь и дефицит у Пакистана иностранной валюты.

Разработка угольного бассейна с китайской помощью также была удалена из текста протокола заседания. В нем отсутствует и предложение Пакистана о строительстве в рамках энергетического сотрудничества гидроэлектростанций мощностью 100 МВт и 80 МВт на средства китайских инвесторов.

Китайско-пакистанский экономический коридор

Китайско-пакистанский экономический коридор является частью китайской инициативы "Один пояс - один путь", предложенной в 2013 году председателем КНР Си Цзиньпином для активизации международных многосторонних торгово-инвестиционных проектов с участием как можно большего числа стран и использованием китайского, а также зарубежного капитала. Как заявляют участники проекта, создание экономического коридора позволит придать импульс развитию экономической и транспортной инфраструктуры Пакистана путем строительства современных транспортных сетей, многочисленных энергетических проектов и особых экономических зон, а также обеспечить железнодорожную доставку грузов из Китая в порт Гвадар для дальнейшей морской транспортировки в Африку и Западную Азию.

Как отмечал в июле занимавший тогда пост премьер-министра Пакистана Шахбаз Шариф, "благодаря КПЭК Пакистан получил китайские инвестиции на сумму $25,4 млрд, с помощью КНР в стране были построены сотни экономических и инфраструктурных объектов, включая электростанции, угольные шахты, дороги". Он также призвал Индию присоединиться к КПЭК и извлечь выгоду из реализации этого проекта, подчеркнув, что он принесет пользу развитию экономик Ирана, Афганистана и стран Ближнего Востока.