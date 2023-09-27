Болгария, Румыния и Турция планируют создать минно-тральную группу

Черноморские страны НАТО Болгария, Румыния и Турция решили создать совместную минно-тральную группу (МТГ) для борьбы с минной опасностью, вызванной действиями Украины. Об этом ТАСС сообщил военно-дипломатический источник, передает Day.Az.

"На состоявшейся в сентябре в Софии трехсторонней встрече Турция выступила с инициативой о создании совместной МТГ вне компетенции НАТО и без участия России. Достигнуто принципиальное согласие сторон о создании такой группы, однако София и Бухарест считают необходимым подчинение этой группы одному из командований НАТО", - сказал собеседник агентства.

По словам собеседника агентства, участники встречи в Софии договорились продолжить обсуждение турецкой инициативы на экспертном уровне с тем, чтобы установить правовой статус группы и решить финансовые вопросы ее функционирования.