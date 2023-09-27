https://news.day.az/world/1601862.html Чехия закупает истребители F-35
Чехия закупает истребители F-35
Правительство Чехии одобрило закупку для национальных ВВС 24 сверхзвуковых американских истребителей F-35. Общие расходы составят 150 млрд крон (около $6,5 млрд).
Как передает Day.Az, об этом сообщил на пресс-конференции премьер-министр республики Петр Фиала.
"Правительство сегодня приняло решение о закупке 24 сверхзвуковых самолетов F-35 для национальных ВВС", - сказал он.
Первые самолеты поступят в Чехию в 2031 году, полностью партия будет получена в 2035 году.
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