Чехия закупает истребители F-35

Правительство Чехии одобрило закупку для национальных ВВС 24 сверхзвуковых американских истребителей F-35. Общие расходы составят 150 млрд крон (около $6,5 млрд).

Как передает Day.Az, об этом сообщил на пресс-конференции премьер-министр республики Петр Фиала.

"Правительство сегодня приняло решение о закупке 24 сверхзвуковых самолетов F-35 для национальных ВВС", - сказал он.

Первые самолеты поступят в Чехию в 2031 году, полностью партия будет получена в 2035 году.