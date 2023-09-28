Мощный взрыв прогремел в Ташкенте
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В столице Узбекистана Ташкенте, в районе таможенного склада аэропорта прогремел мощный взрыв, передает Day.Az.

По словам очевидцев, взрывная волна ощущалась даже в 30 километрах от эпицентра.

В домах поблизости повыбивало окна и двери. Что именно стало причиной, пока неизвестно.