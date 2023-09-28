https://news.day.az/world/1601906.html 17 штатов США подали в суд на Amazon - ВИДЕО
17 штатов США подали в суд на Amazon - ВИДЕО
Власти США обвинили Amazon в монополизации рынка.
Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, торговая комиссия США подает иск против интернет-ритейлера.
Требования поддерживают власти 17 штатов. Истцы утверждают, что Amazon не дает продавцам снижать цены на своей площадке. Корпорация устанавливает избыточные комиссионные сборы. Соперников лишают права на справедливую конкуренцию.
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