17 штатов США подали в суд на Amazon

Власти США обвинили Amazon в монополизации рынка.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, торговая комиссия США подает иск против интернет-ритейлера.

Требования поддерживают власти 17 штатов. Истцы утверждают, что Amazon не дает продавцам снижать цены на своей площадке. Корпорация устанавливает избыточные комиссионные сборы. Соперников лишают права на справедливую конкуренцию.