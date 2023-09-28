https://news.day.az/world/1601927.html Источник в Анкаре рассказал о возможной нормализации между Турцией и Арменией
Источник в Анкаре рассказал о возможной нормализации между Турцией и Арменией
Нормализация армяно-турецких отношений зависит от шагов официального Еревана.
Как передает Day.Az, об этом российским СМИ сообщил источник в администрации президента Турции.
Было отмечено, что в регионе сложилась новая ситуация, и вопрос открытия границ полностью зависит от шагов официального Еревана.
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