Источник в Анкаре рассказал о возможной нормализации между Турцией и Арменией

Нормализация армяно-турецких отношений зависит от шагов официального Еревана.

Как передает Day.Az, об этом российским СМИ сообщил источник в администрации президента Турции.

Было отмечено, что в регионе сложилась новая ситуация, и вопрос открытия границ полностью зависит от шагов официального Еревана.