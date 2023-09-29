https://news.day.az/world/1602251.html Взрыв в жилом доме в Анкаре
Взрыв в жилом доме в Анкаре
В столице Турции, Анкаре, произошел взрыв в шестиэтажном здании.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, причиной взрыва стал природный газ.
По предварительной информации, к месту происшествия было привлечено большое количество пожарных, полиции и служб скорой медицинской помощи.
В результате взрыва погиб один человек.
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