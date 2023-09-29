Взрыв в жилом доме в Анкаре

В столице Турции, Анкаре, произошел взрыв в шестиэтажном здании.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, причиной взрыва стал природный газ.

По предварительной информации, к месту происшествия было привлечено большое количество пожарных, полиции и служб скорой медицинской помощи.

В результате взрыва погиб один человек.