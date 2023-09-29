Энтони Блинкен исполнил блюз

На волну блюза настроился госсекретарь США. Энтони Блинкен минувшим вечером показал всем, что когда его уволят, он точно не пропадет, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По мнению некоторых, блюзмен из него вышел бы куда более яркий, чем получился дипломат.

Кстати, для исполнения Блинкен выбрал довольно любопытную композицию - песню легендарного Мадди Уотерса Hoochie Coochie Man. На афроамериканском сленге так называют человека, который злоупотребляет табаком, алкоголем и женщинами.