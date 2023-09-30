https://news.day.az/world/1602592.html Автобус перевернулся в Турции, есть погибшие и пострадавшие - ВИДЕО
Автобус перевернулся в Турции, есть погибшие и пострадавшие - ВИДЕО
На севере Турции перевернулся автобус, погибли пять человек, еще 30 пострадали, сообщает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
Авария произошла в районе города Мерзифон в провинции Амасья.
Автобус вылетел с дороги после того, как водитель потерял контроль над управлением.
Пострадавшие госпитализированы.
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