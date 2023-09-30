Автобус перевернулся в Турции, есть погибшие и пострадавшие

На севере Турции перевернулся автобус, погибли пять человек, еще 30 пострадали, сообщает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Авария произошла в районе города Мерзифон в провинции Амасья.

Автобус вылетел с дороги после того, как водитель потерял контроль над управлением.

Пострадавшие госпитализированы.