https://news.day.az/world/1602760.html Крупное ДТП в Анталье - есть погибший и раненые
Крупное ДТП в Анталье - есть погибший и раненые
Один человек погиб, еще четверо получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия в турецкой Анталье.
Как передает Day.Az, об этом сообщило расположенное там генеральное консульство РФ.
"30 сентября в результате ДТП в районе Кунду, провинция Анталья, погибла гражданка России. Еще четверо россиян с травмами различной степени тяжести доставлены в больницы Антальи", - говорится в сообщении.
Согласно информации, двое пострадавших находятся в реанимации.
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