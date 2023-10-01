Крупное ДТП в Анталье

- есть погибший и раненые

Один человек погиб, еще четверо получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия в турецкой Анталье.

Как передает Day.Az, об этом сообщило расположенное там генеральное консульство РФ.

"30 сентября в результате ДТП в районе Кунду, провинция Анталья, погибла гражданка России. Еще четверо россиян с травмами различной степени тяжести доставлены в больницы Антальи", - говорится в сообщении.

Согласно информации, двое пострадавших находятся в реанимации.