https://news.day.az/world/1602900.html Турецкая армия провела операцию против террористов на севере Ирака
Турецкая армия провела операцию против террористов на севере Ирака
ВВС Турции провели операцию против террористов на севере Ирака.
Как сообщает Day.Az, об этом сообщили в министерстве национальной обороны Турции.
"Против террористов была проведена воздушная операция в районах Метине, Хакурк, Кандиль и Кара на севере Ирака. Всего уничтожено 20 целей, состоящих из пещер, бункеров, укрытий и складов, используемых террористами. Турецкая армия продолжает решительную борьбу против террористов", - отметили в министерстве.
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