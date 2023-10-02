Турецкая армия провела операцию против террористов на севере Ирака

ВВС Турции провели операцию против террористов на севере Ирака.

Как сообщает Day.Az, об этом сообщили в министерстве национальной обороны Турции.

"Против террористов была проведена воздушная операция в районах Метине, Хакурк, Кандиль и Кара на севере Ирака. Всего уничтожено 20 целей, состоящих из пещер, бункеров, укрытий и складов, используемых террористами. Турецкая армия продолжает решительную борьбу против террористов", - отметили в министерстве.