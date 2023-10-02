В Европе ринулись скупать дизель после экспортного запрета России

Объемы торгов опционными контрактами на поставку дизельного топлива на лондонской бирже ICE достигли девятилетнего максимума. За сентябрь трейдеры заключили в общей сложности примерно 75 тысяч таких соглашений, сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Подобный объем торгов опционами сопоставим более чем с тремя миллионами контрактов на нефть эталонной североморской марки Brent.

Резкий рост интереса к поставкам дизельного топлива во многом был вызван растущими опасениями по поводу усиления рисков глобального дефицита. О формировании мировой нехватки этого вида нефтепродуктов агентство сообщало еще в начале второй половины сентября. На фоне сохраняющейся в европейском регионе нестабильности поставок этого вида нефтепродуктов участники рынка поспешили заранее обеспечить себя необходимыми объемами.

На ситуацию также оказывает давление решение российских властей временно ограничить вывоз бензина и дизеля из страны для стабилизации внутренних цен на топливо, считают эксперты. Еще одним фактором, влияющим на резкий рост интереса к дизелю, аналитики назвали сокращение поставок сырой нефти со стороны крупнейших экспортеров. Саудовская Аравия и Россия приняли подобное решение в рамках общей стратегии ОПЕК+ для стабилизации мировых цен на сырье.