Глава МИД Франции прибыла в Армению

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна прибыла с визитом в Армению.

Как сообщает Day.Az, публикацию об этом глава МИД Франции разместила на своем профиле в соцсети "X".

"Через пять месяцев я вновь в Армении. Дружба, поддержка и солидарность!", - написала глава внешнеполитического ведомства Франции.