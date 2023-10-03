https://news.day.az/world/1603417.html Глава МИД Франции прибыла в Армению
Глава МИД Франции прибыла в Армению
Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна прибыла с визитом в Армению.
Как сообщает Day.Az, публикацию об этом глава МИД Франции разместила на своем профиле в соцсети "X".
"Через пять месяцев я вновь в Армении. Дружба, поддержка и солидарность!", - написала глава внешнеполитического ведомства Франции.
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