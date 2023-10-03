https://news.day.az/world/1603465.html Число случаев заражения COVID-19 в Европе стремительно растет
Число случаев заражения COVID-19 в Европе стремительно растет
Число случаев заражения коронавирусом, а значит и госпитализаций, в Европе растет.
Как передает Day.Az, информацию об этом опубликовал Euronews.
Сообщается, что в таких европейских странах, как Франция, Германия, Испания, Польша и Болгария, все чаще стали призывать к ревакцинации.
Однако в Минздраве Германии заявили, что необходимости в общем карантине пока нет.
Отмечено, что насморк, боль в горле и кашель являются основными симптомами заболевания: "Рекомендуется оставаться дома 3-5 дней и избегать контактов с другими людьми до исчезновения этих симптомов. При необходимости следует обратиться к врачу".
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