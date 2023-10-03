Число случаев заражения COVID-19 в Европе стремительно растет

Число случаев заражения коронавирусом, а значит и госпитализаций, в Европе растет.

Как передает Day.Az, информацию об этом опубликовал Euronews.

Сообщается, что в таких европейских странах, как Франция, Германия, Испания, Польша и Болгария, все чаще стали призывать к ревакцинации.

Однако в Минздраве Германии заявили, что необходимости в общем карантине пока нет.

Отмечено, что насморк, боль в горле и кашель являются основными симптомами заболевания: "Рекомендуется оставаться дома 3-5 дней и избегать контактов с другими людьми до исчезновения этих симптомов. При необходимости следует обратиться к врачу".