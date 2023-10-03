Путин созывает совбез

Президент России Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Мероприятие анонсировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как передает Day.Az, его слова приводит ТАСС.

Представитель Кремля отметил, что совещание запланировано на вторник, 3 октября. Отдельно Песков сообщил, что работу президент ведет из своей резиденции в Ново-Огарево и может провести международный телефонный разговор.

В состав постоянных членов Совета безопасности входят зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, директор ФСБ Александр Бортников, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава МВД Владимир Колокольцев, премьер-министр Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров и другие ключевые российские чиновники и министры.