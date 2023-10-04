https://news.day.az/world/1603540.html В Иране представили новый беспилотник
В Иране представили новый беспилотник
Иранская армия испытала новейший беспилотник Kaman 19, передает Day.Az.
БПЛА впервые применен в составе боевой техники, используемой в ходе совместных учений БПЛА иранской армии.
Во время учений подразделения радиоэлектронной борьбы армии Ирана отработали и внедрили методы и решения радиоэлектронной борьбы.
БПЛА "Kaman-19" успешно вел радиоэлектронную борьбу и подавление бортовых радиолокационных станций.
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