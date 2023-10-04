https://news.day.az/world/1603601.html Захарова о недемократичной сущности общественно-политического дискурса в Армении
Захарова о недемократичной сущности общественно-политического дискурса в Армении
Все важнейшие решения для Армении принимаются без опоры на общественное мнение.
Как передает Day.Az, об этом заявила в эфире своей авторской программы представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Принимаются решения, которые имеют общенациональное значение не только сегодняшнего дня, но и в контексте истории нации. Власти принимают эти решения без опоры на общественное мнение, без опоры на результаты плебисцита", - сказала Захарова.
Она добавила, что итоговые действия представителей власти в Армении противоречат всему, что было ими обещано перед выборами.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре