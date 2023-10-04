Израиль расширил список стран - импортеров вооружения национального производства

Израиль в 2022 году расширил список стран, которые могут закупать вооружение израильского производства на фоне увеличения спроса из-за продолжающегося конфликта на Украине. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные Минобороны еврейского государства.

По его информации, в прошлом году существенно выросло как число обладателей общего разрешения на экспорт израильской оборонной продукции всех категорий, так и количество обладателей лицензий на приобретение отдельных видов вооружений или изделий двойного назначения. В частности, в обновленный список импортеров с разрешением на все категории вошла 61 страна, в то время как в 2020 году их число достигало 42. Число импортеров в сегменте беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и прочих дронов составило 56, по сравнению с 40 двумя годами ранее. При этом сильнее всего увеличился список покупателей разведывательных и кибернетических систем израильского производства, в 2022 году в него вошли 83 государства - на 16 больше, чем в 2020. Кроме того, израильские специалисты смогут осуществлять подготовку военных из 17 стран, в то время как в 2020 году подобные соглашения касались лишь 2 партнеров ближневосточного государства.

Как отмечает агентство, возросшее число экспортных договоренностей связано с ростом спроса на оборонном рынке, который был спровоцирован конфликтом на Украине. Так, на прошлой неделе Израиль и ФРГ заключили крупнейший контракт на поставку германским военным израильской системы ПРО Arrow 3, сумма которого составит приблизительно $4 млрд.

В июне пресс-служба Минобороны еврейского государства сообщила, что Израиль продал в течение 2022 года вооружений на сумму в $12,5 млрд, израильский оборонный экспорт удвоился за десятилетие и увеличился на 50% за последние три года. В министерстве указали, что основные доли военного экспорта Израиля в 2022 году пришлись на "БПЛА и беспилотные системы (25%), ракеты и системы ПВО (19%), радары и РЭБ (13%), системы наблюдения и оптоэлектронику (10%)".