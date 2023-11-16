https://news.day.az/world/1614874.html Министр обороны Грузии прибыл в Ереван
Министр обороны Грузии прибыл в Ереван
Делегация во главе с министром обороны Грузии Джуаншером Бурчуладзе находится в Армении с официальным визитом.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства Армении.
Другие подробности на данный момент не приводятся.
Отметим, между оборонными ведомствами Армении и Грузии в 2023 году плана военного сотрудничества не было. В последний раз межведомственный документ главы оборонных ведомств двух стран подписывали в мае 2022 года во время официального визита министра обороны Грузии Сурена Папикяна в Грузию.
В последний раз глава Минобороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе посещал Армению в 2021 году.
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