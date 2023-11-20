ХАМАС пообещал освободить 50 заложников в обмен на пятидневное перемирие.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет The Wall Street Journal.

Переговоры об освобождении заложников ведутся при посредничестве США, Египта и Катара. По данным египетского источника, близкого к переговорам, по одному из сценариев сделки об освобождении заложников, в первый день перемирия ХАМАС освободит 50 женщин и детей, после чего заложников будут выпускать по 10 человек ежедневно. Отмечается, что ХАМАС гарантирует, что матери не будут разлучаться со своими детьми. Предполагается, что часть заложников будут доставлены на КПП "Рафах".

До этого премьер-министр и глава министерства иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани заявил, что участники переговоров по ситуации вокруг сектора Газа близки к соглашению об освобождении палестинских заключенных в обмен на израильских заложников.

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