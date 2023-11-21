В США не верят в возможную победу Трампа над Байденом

Бывший президент США Дональд Трамп, вероятно, обладает небольшими шансами на победу над действующим главой Белого дома Джо Байденом, считает кандидат в главы государства, губернатор Флориды Рон Десантис, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. По его словам, даже если экс-лидер страны победит, то ему будет трудно привлечь кадры в свою администрацию.

"Трамп - это высокорискованное предложение в качестве кандидата, я думаю, что шанс на его избрание невелик, но это небольшая награда. Он будет "хромой уткой" в первый же день", - отметил Десантис.

Он добавил, что должность главнокомандующего - "не работа для 80-летнего", говоря о 77-летнем Трампе и 81-летнем Байдене. Десантис подчеркнул, что он как глава государства отслужит два срока, добьется больших результатов и снова приведет "США в движение".

"Это то, что хотят видеть избиратели-республиканцы", - заключил кандидат в президенты США.