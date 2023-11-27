Мэр Парижа Анн Идальго угодила в коррупционный скандал

Проармянский мэр Парижа Анн Идальго, кажется, находится в начальной стадии коррупционного скандала.

Как передает Day.Az со ссылкой на французские СМИ, недавняя поездка градоначальника в Новую Каледонию и Полинезию вызвала споры об этичности и целенаправленности траты государственных средств.

В сообщении отмечается, что поездка Идальго обошлась налогоплательщикам в 59.500 евро, из которых около 41 тысячи евро было израсходовано на транспортные расходы, а 18.500 евро было потрачено на "проживание и питание".

Пикантности этой истории добавляет то, что во время отсутствия мэра в Париже было опубликовано видео на улицах столицы Идальго. И это видео значительно подпортило имидж градоначальника, так как в этот момент она находилась за тысячи километров от своего города.

Отметим, что согласно данным Национального института статистики и экономических исследований, средняя заработная плата во Франции составляет 39.800 евро в год. Таким образом, поездки госпожи Идальго в Новую Каледонию и Полинезию почти на 50% больше среднегодовой оплаты труда среднего французского гражданина.

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