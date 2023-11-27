Мальта готова стать председателем ОБСЕ в 2024 году

Мальта готова перенять председательство в ОБСЕ в 2024 году в случае, если кандидатура Эстонии не будет утверждена. Об этом заявил премьер-министр Мальты Роберт Абела, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Вы знаете, что Эстония - официальный кандидат. Также известно, что ряд стран против этого. Кандидатура Мальты была предложена на пост председателя ОБСЕ в качестве альтернативы", - сказал он на совместной пресс-конференции с канцлером Австрии Карлом Нехаммером.

Он добавил, что Мальта готова перенять председательство, если Эстония не будет утверждена. "Думаю, мы хорошо готовы к этому", - добавил политик.

Ранее издание Times of Malta сообщило, что Мальта получила предложение стать председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в 2024 году и может возглавить организацию, если кандидатура Эстонии не будет согласована всеми 57 странами-участницами.

По данным ее источников, Мальта как "нейтральное государство" получила предложение возглавить организацию в 2024 году во избежание ситуации, при которой ОБСЕ может остаться без руководства, поскольку ранее РФ высказывалась против кандидатуры Эстонии на этот пост. По данным издания, предложение возглавить общеевропейскую организацию, кроме Мальты, получили еще две страны, которые не называются.

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