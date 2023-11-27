Администрацию Байдена призвали к жестким мерам в отношении Ирана

Сенатор-республиканец от Арканзаса Том Коттон заявил, что администрации действующего президента США Джо Байдена необходимо быть более жесткой в отношении Ирана, призвав нанести "массированный удар" в ответ на атаки военных баз на Ближнем Востоке со стороны группировок, поддерживаемых Тегераном. Соответствующее заявление он сделал в эфире Fox News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"С тех пор, как Джо Байден вступил в должность, Иран атаковал американские позиции на Ближнем Востоке, я думаю, уже более 150 раз", - сказал парламентарий.

Он также напомнил, что Соединенные Штаты наносили ответные удары всего несколько раз и не по целям, которые должен был бы обозначить Джо Байден, "будь он главнокомандующим". Коттон отметил необходимость атаковать "иранцев, действующих в Ираке и Сирии".

"Я также хотел бы дать четкий сигнал Ирану, если эти атаки не прекратятся немедленно, тогда мы начнем угрожать их активам", - заявил Коттон, имея в виду ситуацию, когда в период президентства Рональда Рейгана Вашингтон потопил часть военно-морского флота Ирана за нападение на корабль ВМС США, отмечает Fox News.

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