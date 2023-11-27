В ЕС оценили свою роль в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке

Европейский союз стремится играть роль "честного посредника" в решении конфликта на Ближнем Востоке и выступает за расширение участия арабских стран в урегулировании. Об этом сообщил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано на брифинге, транслировавшемся пресс-службой Еврокомиссии (ЕК), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"ЕС активно участвует в усилиях по урегулированию текущего конфликта на международной арене. <...> Позиция ЕС заключается в том, чтобы выступать "честным посредником", и мы пытаемся это делать", - указал он. По словам Стано, отношение стран - участниц ЕС к ситуации на Ближнем Востоке зафиксировано в документах сообщества и "не менялось".

"Если мы хотим сдвинуть дела с мертвой точки в направлении мира и стабильности, то основной принцип на переговорах должен заключаться в том, что решение требует большего участия арабских стран и ЕС", - подчеркнул представитель внешнеполитической службы ЕС. Он уточнил, что "любые проблемы в двусторонних отношениях и разногласия" не должны стоять на пути урегулирования конфликта в интересах Израиля и Палестины.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на страницах газеты Financial Times призвал Запад покончить с "политической близорукостью" и предпринять конкретные шаги для решения ближневосточного конфликта на основе двух государств.

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