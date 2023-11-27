Польская оппозиция не станет ликвидировать стену на границе с Беларусью

Ликвидация защитной стены на границе с Беларусью не входит в планы польской оппозиции, имеющей парламентское большинство. Об этом сообщил радиостанции Radio Zet генеральный секретарь партии "Гражданская платформа" (PO) Марчин Кервиньский, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Нет", - ответил он на вопрос ведущего, планируют ли объединенные силы оппозиции ликвидировать защитную стену. "Мы сделаем так, чтобы это заграждение стало эффективным", - пояснил он.

В 2022 году польские власти построили на границе с Беларусью стену длиной 186 км. Высота заграждения составляет 5,5 м, верх увит колючей проволокой. Вдоль стены установлены сотни видеокамер и датчиков движения, позволяющих пограничникам в режиме реального времени отслеживать ситуацию на всех участках границы, прикрытых стеной.

По данным польской погранохраны, с начала года было зарегистрировано свыше 25,5 тыс. попыток нелегального перехода польско-белорусской границы, из них 1,3 тыс. в ноябре.

Защитная стена была возведена по инициативе правившей тогда в Польше консервативно-националистической партии "Право и справедливость" (PiS). Перед парламентскими выборами 15 октября руководство ПиС обвиняло оппозицию в намерении разрушить стену, что привело бы к проникновению в Польшу тысяч нелегальных мигрантов.

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