https://news.day.az/world/1617750.html В Сочи прошел мощнейший град, город заледенел - ВИДЕО
В Сочи прошел мощнейший град, город заледенел - ВИДЕО
Курортный город Сочи покрылся ледяной коркой. Толстым слоем град лег на дорожное полотно, об этом сообщает Telegram-канал "ЧП Сочи", передает Day.Az.
Центральный район города заледенел полностью. Жители Сочи делятся видео и фото с разных районов курорта с градом.
Температура опустилась до нуля. Автотрассы превратились в каток.
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