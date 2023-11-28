В Сочи прошел мощнейший град, город заледенел

Курортный город Сочи покрылся ледяной коркой. Толстым слоем град лег на дорожное полотно, об этом сообщает Telegram-канал "ЧП Сочи", передает Day.Az.

Центральный район города заледенел полностью. Жители Сочи делятся видео и фото с разных районов курорта с градом.

Температура опустилась до нуля. Автотрассы превратились в каток.

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