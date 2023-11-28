Сколько израильских заложников освободит ХАМАС?

Радикальная палестинская группировка ХАМАС отпустит 20 захваченных израильских заложников за два дополнительных дня перемирия. Об этом заявил официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Список тех, кто будут освобождены во вторник, был передан сторонам конфликта", - указал он, отметив, что общее число удерживаемых в плену группировки неизвестно.

Аль-Ансари рассказал, что за минувшие четыре дня на свободу были отпущены 69 человек, в их числе 50 израильских заложников. Также в рамках договоренностей по обмену из израильских тюрем были выпущены 150 палестинских узников.

Дипломат также пояснил, что посредники в переговорах разбили освобождение заложников на три этапа. Первый - освобождение женщин и детей, второй - мужчин из числа гражданских лиц, а третий - военных.

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