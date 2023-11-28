Движение судов в Стамбульском проливе приостановлено.

Об этом заявило Главное управление береговой охраны Турции, сообщает Trend.

Было отмечено, что решение связано с неблагоприятными погодными условиями.

"В проливе временно прекращается движение судов в обоих направлениях", - говорится в сообщении.

Отметим, что ранее авиарейсы в Стамбул также были отменены из-за погодных условий.

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