https://news.day.az/world/1617918.html Движение судов в Стамбульском проливе приостановлено
Движение судов в Стамбульском проливе приостановлено
Движение судов в Стамбульском проливе приостановлено.
Об этом заявило Главное управление береговой охраны Турции, сообщает Trend.
Было отмечено, что решение связано с неблагоприятными погодными условиями.
"В проливе временно прекращается движение судов в обоих направлениях", - говорится в сообщении.
Отметим, что ранее авиарейсы в Стамбул также были отменены из-за погодных условий.
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