В Италии произведут первые 12 из 24 истребителей F-35 для ВВС Чехии

Первые 12 из 24 американских сверхзвуковых истребителей F-35 для ВВС Чехии будут произведены на заводе, расположенном в коммуне Камери. Об этом сообщил журналистам чешский президент Петр Павел, находящийся с визитом в Италии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Первые 12 из 24 американских истребителей F-35 для Чехии будут произведены на заводе в [итальянской коммуне] Камери", - сказал президент, посетивший в среду это предприятие.

Закупку F-35 в сентябре одобрило правительство Чехии. Стоимость контракта, предусматривающего создание в республике инфраструктуры для обслуживания истребителей и обучение пилотов, превышает $6 млрд. Первые самолеты, как планируется, будут изготовлены в 2029 году. Американская сторона обеспечит завершение их поставок к 2035 году. F-35 должны обеспечивать охрану чешского воздушного пространства до 2069 года.

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