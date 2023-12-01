https://news.day.az/world/1618747.html Тель-Авив подвергся ракетной атаке со стороны ХАМАС
Тель-Авив подвергся ракетной атаке со стороны ХАМАС
Палестинское движение ХАМАС выпустило несколько ракет по израильскому городу Таль-Авиву. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале палестинской организации, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В заявлении указано, что атаку на населенный пункт организовало боевое крыло движения - бригады "Аль-Кассам". При этом ХАМАС решил нанести удары по территории еврейского государства в связи с ущербом, который Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) причинила мирным жителям сектора Газа.
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