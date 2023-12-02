Турция уничтожила убежища и укрытия РПК на севере Ирака

ВВС Турции провели операцию на севере Ирака, в ходе которой было уничтожено 16 объектов Рабочей партии Курдистана (РПК, запрещена в Турции).

Об этом сообщило турецкое Минобороны в соцсети X (ранее Twitter), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Воздушная операция была проведена в 18:30 по местному времени, удары наносились на севере Ирака по целям террористов в районах Гара, Метина, Хакурк и Кандиль. Ликвидировано 16 целей, в частности убежища, укрытия и склады, в которых, предположительно, находились ответственные представители РПК", - говорится в сообщении.

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