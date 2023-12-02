https://news.day.az/world/1618778.html Обнародовано число погибших в Газе после завершения действия режима прекращения огня
Обнародовано число погибших в Газе после завершения действия режима прекращения огня
Около 200 жителей палестинского анклава погибли в результате возобновившихся после прекращения огня в секторе Газа боевых действий.
Как передает Day.Az, об этом сообщило министерство здравоохранения сектора Газа на своей странице в Facebook.
Отмечается, что пострадали 589 человек. Большинство пострадавших - женщины и подростки.
Отметим, что утром 1 декабря Армия обороны Израиля обвинила палестинское движение ХАМАС в нарушении режима прекращения огня и объявила о возобновлении военных действий в секторе Газа.
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