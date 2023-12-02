ЦАХАЛ отчитался об ударах по ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла ответные удары по району в Ливане, откуда ночью были запущены снаряды в сторону населенного пункта на севере еврейского государства.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"После сообщения о сиренах, прозвучавших ночью в мошаве (сельскохозяйственной общине - прим. ТАСС) Дишон на севере Израиля, было зафиксировано несколько запусков [снарядов] из Ливана в сторону территории Израиля. В соответствии с протоколом запуски ракет-перехватчиков не проводились", - говорится в сообщении.

"В ответ артиллерия ЦАХАЛ нанесла удар по району, из которого был произведен запуск, кроме того, летательный аппарат ЦАХАЛ нанес удар по отряду, осуществившему обстрел", - добавили в пресс-службе.

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