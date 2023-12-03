Нетаньяху предостерег "Хезболлу" от полномасштабной войны с Израилем

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что вступление "Хезболлы" в войну приведет к уничтожению Ливана, сообщает в субботу The Times of Israel, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Мы восстановим безопасность на севере и на юге. Если "Хезболла" совершит ошибку и начнет крупномасштабную войну, она уничтожит Ливан собственными руками", - завил Нетаньяху во время пресс-конференции.

Он отметил, что Израиль в последние недели постоянно отвечает на атаки "Хезболлы" на северной границе, уничтожая "террористические ячейки" и боеприпасы.

После начала конфликта между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС "Хезболла" проводит регулярные атаки на израильско-ливанской границе.

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