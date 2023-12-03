Военное крыло ХАМАС заявило, что вновь выпустило ракеты по Тель-Авиву

Военное крыло ХАМАС заявило, что выпустило ракеты по Тель-Авиву. Очевидцы в сети, поделились, предположительно, кадрами работы ПВО над городом, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Бригады "Аль-Кассам" обстреляли Тель-Авив ракетным залпом в ответ на сионистскую резню мирных жителей", - приводит заявление палестинского движения РИА Новости.

Отмечается, что это уже второй за несколько часов ракетный обстрел Тель-Авива, произведенный ХАМАС.

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