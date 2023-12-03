В Британии намерены задействовать средства воздушной разведки для поиска заложников в Газе

Великобритания задействует средства воздушной разведки, чтобы помочь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружить заложников в секторе Газа. Об этом говорится в заявлении, распространенном Минобороны Соединенного Королевства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Чтобы поддержать идущую операцию по освобождению заложников, Министерство обороны Соединенного Королевства будет осуществлять разведывательные полеты в регионе Восточного Средиземноморья, в том числе в воздушном пространстве над Израилем и сектором Газа, - сказано в заявлении. - Разведывательные летательные аппараты не будут нести вооружений, не будут выполнять какой-либо боевой роли и их задачей будет исключительно поиск заложников. Только связанная со спасением заложников информация будет передаваться в компетентные органы, отвечающие за эту задачу".

Согласно оценкам ЦАХАЛ, боевики радикального исламского движения ХАМАС продолжают удерживать в заложниках 136 похищенных лиц, включая 17 женщин и детей.

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