В Пентагоне оценили риски использования искусственного интеллекта

Министр ВВС США Фрэнк Кендалл в рамках дискуссии по проблемам ИИ на Рейгановском форуме по национальной обороне в штате Калифорния заявил, что искусственный интеллект (ИИ) в ближайшее время не выйдет из-под контроля, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Кендалла, человечество способно предотвратить появление неуправляемого искусственного интеллекта.

"Я не вижу возможности появления в ближайшем будущем терминаторов, которые бегают и без разбора стреляют во все, что попадает в их поле зрения", - поделился министр.

Он добавил, что американское правительство должно не ограничивать развитие ИИ, но тщательно оценивать возможности его использования в военных целях, а также безопасность, чтобы использовать технологию "надежно и этично".

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