«Исламский джихад» заявил о ракетных ударах по территориям Израиля

Группировка "Сарая аль-Кудс", являющаяся боевым крылом палестинской организации "Исламский джихад", утверждает, что произвела ракетный обстрел поселений Мивтахим и Реим, расположенных на юге Израиля, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы дали ракетный залп по Реиму и Мивтахиму", - указывается в сообщении радикалов, размещенном в их Telegram-канале.

В свою очередь группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама", являющаяся боевым крылом движения ХАМАС, заявила, что нанесла "ракетный удар по позициям противника к востоку от оккупированного Маджина", а также "произвела минометный обстрел скопления вражеских сил к востоку от Хан-Юниса", расположенного на юге сектора Газа.

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