https://news.day.az/world/1619525.html Британия запустит наблюдательные полеты над Израилем и Газой
Британия запустит наблюдательные полеты над Израилем и Газой
Минобороны Великобритании запустит наблюдательные полеты над Израилем и сектором Газа.
Об этом как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, сообщает британское правительство.
Самолеты не будут вооружены и не будут выполнять боевую роль, их задача будет заключаться исключительно в поиске заложников, заявили в правительстве. Соответствующим органам, ответственным за освобождение заложников, будет передаваться только информация для освобождения пленных.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре