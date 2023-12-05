Британия запустит наблюдательные полеты над Израилем и Газой

Минобороны Великобритании запустит наблюдательные полеты над Израилем и сектором Газа.

Об этом как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, сообщает британское правительство.

Самолеты не будут вооружены и не будут выполнять боевую роль, их задача будет заключаться исключительно в поиске заложников, заявили в правительстве. Соответствующим органам, ответственным за освобождение заложников, будет передаваться только информация для освобождения пленных.

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