ВОЗ обеспокон ситуацией в секторе Газа

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) во вторник заявила, что ситуация в секторе Газа ухудшается из-за активизации израильских ударов по южной части анклава, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Ситуация ухудшается с каждым часом. Повсюду идут мощные бомбардировки, в том числе здесь, в южных районах, в Хан-Юнисе и даже в Рафахе", - приводят западные СМИ слова представителя ВОЗ в анклаве Ричарда Пиперкорна.

В свою очередь Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) предупредил, что в секторе Газа на данный момент никаких зон безопасности в секторе Газа создать невозможно.

По словам представителя ЮНИСЕФ Джеймса Элдера, так называемые зоны безопасности превращаются в зоны смерти, поскольку в них в условиях полной антисанитарии сконцентрировалась основная масса беженцев, которые были вынуждены покинуть северные районы сектора Газа.

7 октября базирующаяся в секторе Газа радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС. С 24 ноября в Газе действовал режим прекращения огня, однако боевые действия возобновились 1 декабря после того, как сторонам не удалось добиться его продления.

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