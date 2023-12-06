США получили доступ ко всем военным базам в Швеции

США и Швеция заключили оборонный договор, который теоретически позволит американским военным пользоваться всеми военными базами на шведской территории.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает в среду Associted Press (AP).

Соглашение подписали в Пентагоне глава Минобороны США Ллойд Остин и шведский министр обороны Пол Йонсон.

"На пороге вступления в НАТО Швеция подписала соглашение об оборонном сотрудничестве с Вашингтоном, которое открывает доступ США ко всем военным базам в этой скандинавской стране", - сообщает AP.

"Необязательно, что все эти 17 военных объектов будут использовать (...) с военной точки зрения важнее всего для американцев то, что они, к примеру, могут хранить там военное оборудование", - отметил Йонсон.

По его словам, договор также "создаст более благоприятные условия для Швеции при получении поддержки от США в случае войны или кризиса".

Агентство напоминает, что США заключили аналогичный договор с Норвегией в 2021 году. Вашингтон также ведет переговоры о подобных соглашениях с Финляндией и Данией.

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