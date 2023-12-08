https://news.day.az/world/1620452.html Израильские ВВС нанесли удар по лагерю беженцев в секторе Газа
Израильские ВВС нанесли удар по лагерю беженцев в секторе Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ударила по лагерю беженцев в центре сектора Газа. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает катарский телеканал AL Jazeera.
Телеканал утверждает, что израильские военные самолеты совершили авианалет на лагерь Эль-Магази в центре сектора Газа. Кроме того, по его данным, разрушению военной авиацией подверглись жилые дома в городе Дейр-эль-Балах.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре