Песков рассказал о встрече Путина и Раиси

В Кремле назвали очень насыщенными российско-иранские переговоры, прошедшие 7 декабря в Москве, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"В расширенном составе больше двух часов проходил весьма предметный разговор, и министры докладывали по своим направлениям, причем предметно, говорили, где какие есть проблемы, какие пути решения и что нужно сделать, чтобы ускорить дальнейшее развитие сотрудничества. Очень насыщенные переговоры состоялись", - сообщил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он напомнил, что основные вопросы, обсуждаемые на переговорах, были изложены в приветственных заявлениях президентов России и Ирана Владимира Путина и Ибрахима Раиси, которые они сделали в начале встречи в узком составе.

"Это, конечно, обмен мнениями по палестино-израильскому конфликту, прежде всего двусторонние отношения весьма многопланового партнерства, сверка часов по другим международным делам", - отметил Песков.

"Тема взаимодействия и сотрудничества в рамках ОПЕК+ и тех решений, которые были приняты в рамках ОПЕК+, упоминалась в ходе переговоров с иранцами", - добавил он.

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