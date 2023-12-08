Индия согласна с необходимостью наращивать расчеты в национальных валютах с РФ

Индия будет готова наращивать расчеты с Россией в национальных валютах, когда торговый обмен между странами станет более сбалансированным. Об этом сообщил ТАСС заместитель министра торговли и промышленности республики Раджеш Кумар Сингх, отвечая на вопрос о важности расширения использования рубля и рупии в двусторонней торговле, передает Day.Az.

"Мы полностью согласны. Единственная проблема заключается в том, что объем торговли немного односторонний. Когда наша торговая корзина будет более диверсифицированной, а торговый баланс улучшится, то, я уверен, мы сможем перейти к более широкому использованию национальных валют", - сказал он.

Президент РФ Владимир Путин в четверг на форуме "Россия зовет!" подчеркнул важность наращивания расчетов в национальных валютах между двумя государствами. Он выступил за увеличение товарооборота с Индией, развитие логистики и финансовой инфраструктуры.

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