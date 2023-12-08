Экономический кризис повлиял на выбор «слова года» в Германии

Экономический и энергетический кризис в Германии повлиял на выбор слова года в стране с самым большим ВВП в еврозоне. По итогам 2023 года выражением года стал krisenmodus, или "кризисный режим", сообщается на сайте Общества немецкого языка (GfdS), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В настоящее время страна переживает множество разновидностей кризисов, включая долговой, бюджетный и инфляционный. Кроме того, крупнейшая экономика еврозоны столкнулась с усилением спада на рынке недвижимости и проблемами в сфере здравоохранения. На этом фоне совокупный кризис в 2023 году достиг "своего апогея", уточнили аналитики.

"Кризисы были всегда. Но в этом году кризисы и их преодоление достигли кульминации Германия окружена кризисами", - резюмировали эксперты организации.

Общественных проблем крупнейшей экономике Европы добавила и продолжающаяся война на Ближнем Востоке между Израилем и палестинской радикальной группировкой ХАМАС. Эскалация боевых действий привела к росту антисемитских настроений в немецком обществе и увеличению потока беженцев. На этом фоне вторым словом года в Германии стал "антисемитизм" (antisemitismus), а "миграционный тормоз" (migrationsbremse) оказался на седьмой строчке в рейтинге.

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