Британия расширила санкции против трех стран

Великобритания расширила санкционный список в отношении Беларуси, Сирии и Ирана. Об этом сообщается на сайте правительства королевства, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В частности, антибелорусский санкционный список расширен на 17 позиций, в него вошли судья верховного суда Беларуси и сотрудники прокуратуры.

В отношении 16 человек были введены ограничения в связи с нарушением прав человека. Также на 8 позиций расширен санкционный список в отношении Сирии и на 5 - в отношении Ирана.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!